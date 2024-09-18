حملة اعتقالات (إسرائيلية) تطال أكثر من 30 فلسطينيا في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مختلف مناطق الضفة الغربية، طالت أكثر من 30 فلسطينيا.

وتركزت الحملة في مدن سلفيت (شمال)، بيت لحم والخليل (جنوب)، ورام الله (وسط)، حيث قامت تلك القوات باقتحام منازل المواطنين واعتقالهم بعد تدمير وتخريب ممتلكاتهم.

ففي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال عدة مواطنين بعد مداهمات عنيفة شملت تخريب المنازل، وعرف من المعتقلين: علي خليل عمران فاتوني (35 عاماً)، وذياب عمران فاتوني (42 عاماً)، ومراد عز الدين زبيدية (29 عاماً)، وغيرهم.

وفي بيت لحم، شهدت قرية "حوسان" و"واد فوكين" حملة اعتقالات واسعة، حيث تم احتجاز 17 مواطناً من قرية حوسان، وأفرج عنهم لاحقاً بعد ساعات من التحقيق والضرب، بينما أبقت على اعتقال ثلاثة آخرين.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين من مخيم الفوار بعد مداهمات واعتداءات على المواطنين، بالإضافة إلى إقامة نقاط عسكرية على أسطح المنازل. هذا التصعيد أدى إلى تعليق الدراسة في مدارس المنطقة حفاظاً على سلامة الطلاب.

وفي رام الله، اقتحمت القوات قريتي "جفنا" و"مخيم الأمعري"، واعتقلت الشابين طارق ناصر أبو مطر (35 عاماً) وحمزة ماجد عقل (28 عاماً).