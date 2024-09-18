صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل تفخيخ (بيجرات) حزب الله اللبناني

كشفت صحيفة /نيويورك تايمز/، اليوم الأربعاء، عن معلومات جديدة بشأن كيفية تفخيخ "إسرائيل" أجهزة الاتصال التي انفجرت وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات من عناصر "حزب الله" في لبنان وسوريا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين أن "إسرائيل" أخفت متفجرات داخل دفعة من أجهزة اتصال (بيجر) تايوانية تم استيرادها إلى لبنان.

وقال المسؤولون إن حزب الله طلب من شركة "غولد أبولو" التايوانية أكثر من 3 آلاف جهاز اتصال، وأضافوا أنه تم زرع مادة متفجرة صغيرة الحجم بجانب بطارية كل جهاز.

وأوضحوا أنه تم التلاعب بأجهزة الاتصال التي طلبها حزب الله قبل وصولها إلى لبنان.

كما نقلت الصحيفة عن المسؤولين الإسرائيليين أنه "تم توزيع أجهزة الاتصال على أعضاء حزب الله في جميع أنحاء لبنان وعلى بعض حلفائه في إيران وسوريا".

وفي نفس الإطار، نقلت صحيفة المونيتور الأمريكية، عن مصادر استخباراتية أن آلاف الأجهزة التي حصل عليها حزب الله فخختها "إسرائيل" قبل تسليمها للحزب.

وقالت المصادر" إن "إسرائيل نفذت الهجوم بعد جمع معلومات تفيد بأن اثنين من حزب الله اكتشفا اختراق الأجهزة، في حين أن الخطة الأصلية كانت تفجيرها إذا اندلعت حرب شاملة لتحقيق تفوق إستراتيجي"، وفق الموقع الأمريكي.

ومساء أمس الثلاثاء، أعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، استشهاد 9 أشخاص بينهم طفلة، وإصابة نحو 2750 شخصا، أغلبهم من عناصر حزب الله في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي يستخدمونها.

واتهم حزب الله "إسرائيل" بالوقوف وراء عمليات الاستهداف غير المسبوقة لعناصره وتوعدها بـ"القصاص"، بينما نفت واشنطن أن تكون ضالعة في العملية أو علمت بها مسبقا.