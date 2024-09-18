فلسطينيو الخارج: استهداف المدنيين في لبنان بعد غزة والضفة يؤكد وحدة الشعوب العربية

أدان "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" (هيئة دولية مستقلة) "بأشد العبارات الهجمات العدوانية التي وقعت على الأراضي اللبنانية (أمس الثلاثاء)، وأسفرت عن مئات الضحايا بين شهيد وجريح".

وأشار بيان صدر عن المؤتمر، تلقته "الرسالة نت" اليوم الأربعاء، إلى أن "تلك التفجيرات التي لم تفرق بين مدني ومقاوم تؤكد أن فاعلها هو الاحتلال الصهيوني المجرم الذي تحلل من كل معايير الأخلاق والإنسانية".

وأكد البيان أن "كرة اللهب التي يسعى المحتل لتوسيع نارها بعدوانه على شعبنا في غزة والضفة وشعبنا العربي في لبنان وسورية واليمن لتؤكد وحدة الشعوب العربية والإسلامية".

كما أكد البيان الذي صدر عن الأمانة العامة لـ "فلسطينيي الخارج" على "حاجة الأنظمة الرسمية في منطقتنا إلى تنسيق الجهود على قاعدة أن الخطر يطال الجميع، وأن هذا الاحتلال وأطماعه وتوسعه وعنجهيته لن يرده إلا مزيد من وحدة المواقف الرسمية والشعبية ودعم المقاومة والوقوف مع الحق الفلسطيني حتى دحر الاحتلال".

وشدد على أن "مثل هذه الجرائم لتؤكد أن منطقتنا العربية لن تنعم بالأمن والاستقرار طالما استمر الاحتلال وسياسته العدوانية وتهويده للأرض والمقدسات... وأن دعم مقاومة الشعوب في مواجهته هو حق أصيل ينبغي الدفاع عنه لا تجريمه".

وكان وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، أعلن، أمس الثلاثاء، استشهاد 9 أشخاص بينهم طفلة، وإصابة نحو 2750 أغلبهم من عناصر "حزب الله" اللبناني، في جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي يستخدمونها.

ووجه وزير الصحة نداء إلى "كافة المستشفيات باستقبال المصابين جميعهم"، في حين قال الدفاع المدني اللبناني إن "المستشفيات في الجنوب تجاوزت قدرتها الاستيعابية، ونعمل على نقل الجرحى خارج المحافظة".

وقال "حزب الله" اللبناني، في بيان مقتضب، إنه في قرابة الساعة 3:30 (+2 عن توقيت غرينتش) من بعد ظهر اليوم الثلاثاء "انفجرت عدد ‏من أجهزة تلقي ‏الرسائل المعروفة بالـ(بايجر) والموجودة لدى عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات حزب الله ‏المختلفة".

ويشهد جنوب لبنان منذ الـ8 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تبادلا شبه يومي لإطلاق النيران، بين "حزب الله" اللبناني، بالتعاون مع "كتائب القسام - لبنان" الجناح العسكري لحركة "حماس"، و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، و"قوات الفجر" الجناح العسكري لـ "الجماعة الإسلامية" في لبنان (الإخوان المسلمين)، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ردا على عدوان الأخير على قطاع غزة.