مقتل جندي (إسرائيلي) وإصابة آخرين في أصبع الجليل

قُتل جندي (إسرائيلي) وأصيب 4 آخرون اليوم الخميس جراء انفجار صواريخ مضادة للدروح أطلقت من جنوب لبنان.

وأفاد موقع واللا العبري بإصابة 4 أشخاص اليوم الخميس بجروح خطيرة جراء إطلاق صاروخين مضادين للدبابات على إصبع الجليل، اثنان منهم في حالة خطيرة.

وبحسب الموقع العبري فقد تم إطلاق الصواريخ من لبنان، وتبنى حزب الله مسؤولية إطلاق النار، الذي جاء بعد انفجار أجهزة الاتصال التابعة لعناصر حزب الله في لبنان.

ويأتي ذلك، فيما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال (الإسرائيلي) أن الطيران هاجم مباني عسكرية ومستودع أسلحة تابع لحزب حزب الله في سبعة مناطق جنوب لبنان.

وقالت وسائل إعلام (إسرائيلي) إن الجيش يطلق نيران المدفعية بشكل موسع جدا باتجاه جنوب لبنان، بما في ذلك مزارع شبعا، ويمكن سماع أصداء الانفجارات حتى صفد.

المصدر: الجرمق