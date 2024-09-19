رسائل تحذيرية تصل إلى هواتف آلاف المستوطنين

تلقت هواتف آلاف المستوطنين، مساء أمس الأربعاء رسائل نصية تحت عنوان "تنبيه طارئ"، تدعوهم لمغادرة أماكنهم والبحث عن "منطقة محمية"، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

ووتضمنت بعض رسائل تهديد عبر الرسائل النصية القصيرة خلال ليلة أمس، أيضًا روابط ضارة، ويُزعم أنها أُرسلت من قبل مستخدم يُدعى OREFAlert، بهدف انتحال صفة رسائل من قيادة الجبهة الداخلية.

واحتوت الرسائل النصية التي تلقاها الإسرائيليون، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست، على رابط يوضح، بأخطاء إملائية، "يجب عليكم الدخول إلى منطقة محمية"، مما يعني إنذارا باحتمال سقوط صواريخ.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية تلقي آلاف الإسرائيليين رسائل تحذيرية تطالبهم بدخول الأماكن الآمنة خلال الساعات الأخيرة. وذكرت القناة أن الجهات الأمنية المختصة تقوم بفحص من يقف وراء إرسال هذه الرسائل والتي تسببت -بحسبها- في "بث حالة من الهلع في صفوف الإسرائيليين".

يشار إلى أن بث هذه الرسائل التحذيرية للإسرائيليين يأتي في ظل أجواء من التصعيد الميداني بين حزب الله اللبناني وإسرائيل وبعد تفجيرات واسعة النطاق في لبنان وبيروت تحديدا، لأجهزة لاسلكية من طراز "بيجر" يمتلكها عناصر من الحزب، تسببت في مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة المئات.

وكان موقع "غلوبس" العبري أشار في تقرير مطلع أغسطس الماضي، إلى ارتفاع حجم التهديدات السيبرانية بصورة كبير، في الأعوام الأخيرة، بحيث "واجهت شركات إسرائيلية، عامة وخاصة، على حد سواء، هجمات كثيرة على منظوماتها".

ووفق معطيات وحدة الأبحاث في شركة التقنيات البرمجية الإسرائيلية، "تشك بوينت"، شهدت "إسرائيل"، "في الربع الثاني من العام الحالي، قفزة في الهجمات السيبرانية، بحيث بلغ متوسط العدد الأسبوعي للهجمات 2278 هجمة، بينما يدور الحديث عن أعلى معطى بنسبة 81% منذ الربع المقابل من العام الماضي، وزيادة بنسبة 33% من الربع الأول من العام 2024 الحالي".

وعلى سبيل المقارنة، بحسب "غلوبس"، فإنّ معدل الهجمات السيبرانية الأسبوعية، في الربع الثاني، سجل ارتفاعاً في دولة الاحتلال بنسبة 39% عن المعدل العالمي.

