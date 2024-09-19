الأونروا: الفلسطينيون بغزة يتناولون وجبة واحدة فقط كل يومين

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن الفلسطينيين في قطاع غزة لا يستطيعون تناول سوى وجبة واحدة كل يومين، بسبب الحصار الإسرائيلي.

جاء ذلك في بيان نشرته، اليوم الخميس، تعليقا على الاحتياجات الغذائية للفلسطينيين في قطاع غزة، الذي بلغ عدد النازحين فيه جراء الهجمات الإسرائيلية مليوني شخص.

وأكدت أنه وفقا لبيانات "المجلس النرويجي للاجئين" (منظمة إنسانية مستقلة) ومنظمات أخرى، فإن 83 بالمئة من المساعدات الغذائية المطلوبة لا يمكن إيصالها إلى غزة.

وقالت الوكالة إن "الناس في غزة يتناولون وجبة واحدة كل يومين في المتوسط".

وأشارت إلى أنها قامت مع شركائها بتوزيع البسكويت عالي الطاقة على الأطفال للحد من آثار سوء التغذية.

وبدعم أمريكي مطلق تشن "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.