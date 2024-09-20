93 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال أسبوع

وثق مركز معلومات فلسطين "معطي"، 93 عملًا مقاومًا نوعيًا وشعبيًا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، خلال الأسبوع الماضي، أدت إلى استشهاد 13 فلسطينيًا.

وأشار المركز إلى أنه وقعت عملية طعن بطولية، إلى جانب 16 عملية إطلاق نار واشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال.

وأضاف أن مقاومين فجروا 11 عبوة ناسفة ضمن تصديهم، لاقتحامات الاحتلال المتكررة لمدن ومخيمات الضفة الغربية، إضافة إلى التصدي لستة اعتداءات شنها المستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأدت أعمال المقاومة إلى الإضرار بإحدى مركبات المستوطنين، وإحراق مركبة أخرى، فيما اندلعت مواجهات عنيف مع قوات الاحتلال في 47 نقطة، تخللها إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات.

وفي سياق آخر، خرجت على مدار الأسبوع الماضي تسع مظاهرات شعبية منددة بجرائم الاحتلال، وضد حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة للشهر الحادي عشر على التوالي.