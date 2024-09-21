من هو القائد إبراهيم عقيل الذي اغتاله الاحتلال في الضاحية الجنوبية؟

أعلن حزب الله اللبناني، مساء الجمعة، استشهاد القائد العسكري الكبير إبراهيم عقيل، في القصف الذي شنته طائرات الاحتلال على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وفيما يلي نبذة عن القائد إبراهيم محمد عقيل "الحاج عبد القادر" بحسب ما نشر الإعلام الحربي التابع للحزب:

- محل وتاريخ الولادة: بدنايل (البقاع) 24-12-1962.

- من الجيل المُؤسس للعمل الإسلامي في بيروت.

- من قادة العمليّات البطوليّة خلال التصدي للاجتياح الإسرائيلي لبيروت مطلع الثمانينات.

- تولّى مسؤوليّة التدريب المركزي في حزب الله مطلع التسعينات، ولعب دوراً أساسيا في تطوير القدرات البشريّة في تشكيلات المقاومة.

- تولّى مسؤولية الأركان في المقاومة الإسلاميّة منتصف التسعينات.

- تولّى مسؤوليّة وحدة عمليّات جبل عامل منذ العام 1997 وحتى ما بعد التحرير، وقاد بشكل مباشر العديد من العمليات النوعية خلال تلك الفترة.

- أسس ركن العمليّات في المقاومة الإسلاميّة، وبدءاً ومن العام 2008 شغل موقع معاون الأمين العام حفظه الله لشؤون العمليّات وعُيِّن عضوا في المجلس الجهادي.

- من قادة التصدّي البطولي للعدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006.

- أشرف على تأسيس وتطوير وقيادة قوة الرضوان في المقاومة الإسلامية حتى تاريخ استشهاده.

- خطط وأشرف على قيادة العمليّات العسكرية لقوّة الرضوان على جبهة الإسناد اللبنانية منذ بداية معركة طوفان الأقصى.

- ارتقى شهيدًا على طريق القدس إثر عملية اغتيال إسرائيلية غادرة بتاريخ 20/09/2024 في ضاحية بيروت الجنوبية.