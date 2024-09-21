تعرف على آخر إحصائية لعدد المعتقلين الرياضيين بالضفة

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عن إحصائية جديدة لعدد المعتقلين من الحركة الرياضية الفلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي للعام 2023.

ووصل عدد المعتقلين الرياضيين في الضفة الغربية إلى 15 معتقلاً وجميعهم لاعبين كرة قدم، بينما لم يعرف عددهم في قطاع غزة بسبب قلة المصادر وأعداد المفقودين الكبيرة.

وتصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، وطالت جميع المدنيين الفلسطينيين بما فيهم شريحة الرياضيين، دون اكتراث للقوانين الدولية والمواثيق الأولمبية.

وأوضح المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن الاحتلال قتل أكثر من 400 رياضي فلسطيني وأصاب واعتقل وشرّد الالآف منهم، ودمّر حوالي 70% من المنشآت الرياضية والملاعب، وحوّل ما تبقى منها إلى مراكز اعتـقـال وتحقيق وتنكيل بالفلسطينيين.