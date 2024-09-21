مرداوي: استمرار اعتقال المقاومين بالضفة ضربة في خاصرة شعبنا

قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، إن استمرار الاعتقالات السياسية التي تشنها أجهزة أمن السلطة بالضفة، والتي تستهدف المقاومين والنشطاء والأسرى المحررين، واستمرار زجها للعشرات منهم داخل السجون دون وجه حق، هو ضربة في خاصرة شعبنا وقضيتنا التي تمر بظرف حساس وتاريخي.

وأوضح مرداوي في تصريح صحفي يوم السبت، أنه بالتزامن مع تصاعد عدوان الاحتلال الغاشم على محافظات الضفة، تواصل أجهزة السلطة ضرب حاضنتنا الداخلية والنسيج المجتمعي الفلسطيني، من خلال مواصلة الاعتقالات والملاحقات، وعدم الاكتراث لكل النداءات التي تدعو لوقف هذه الاعتقالات وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.

ودعا إلى توجيه السلطة أجهزتها الأمنية للتوقف الفوري عن هذه السياسة، وكف يدهم عن أبناء شعبنا الأحرار.

وطالب مرداوي كافة الفصائل والقوى الوطنية والمؤسسات الحقوقية والقانونية بالضغط على السلطة للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين من سجونها، والتلاحم مع شعبنا في ميدان مواجهة الاحتلال.