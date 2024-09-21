الإعلام الحكومي يدين المجزرة المروعة في مدرسة الزيتون

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن المجزرة الفظيعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة "الزيتون ج" في حي الزيتون جنوب شرقي غزة تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق مراكز الإيواء في القطاع.

وأوضح المكتب في بيان وصل "الرسالة نت "، أن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة وحشية مُروّعة، وذلك بقصف مدرسة (الزيتون ج) في حي الزيتون، راح ضحيتها 22 شهيدًا حتى الآن، بينهم 13 طفلًا و6 نساء وجنين عمره 3 أشهر، كما أوقعت هذه الجريمة 30 إصابة بينها 9 أطفال تم بتر أطرافهم، وباقي الإصابات حروق فظيعة، إضافة إلى 2 من المفقودين حتى الآن.

وأشار إلى أن عدد مراكز الإيواء التي قصفها الاحتلال بلغ 181 مركزًا للنزوح والإيواء.

وأضاف أن هذه الجريمة تأتي بالتزامن مع صعوبة الواقع الصحي في محافظتي غزة والشمال واللتان يقطنهما 700,000 إنسان، وما تبقى من المستشفيات في هاتين المحافظين غير قادرة على تقديم الخدمة الصحية والطبية بشكل جيد نتيجة خطة الاحتلال التدميرية للمنظومة الصحية بشكل كامل.

وأدان ارتكاب الاحتلال لهذه المجزرة المُروّعة والمجازر المتواصلة ضد المدنيين والأطفال والنساء، مطالبًا كل دول العالم بإدانة هذه الجرائم المستمرة ضد النازحين وضد المدنيين.

وحمل المكتب الاحتلال والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية ومواصلة ارتكاب هذه المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة، وكذلك نحملهم مسؤولية استهداف وقصف مراكز الإيواء والمدارس.

وطالب، المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية إلى الضغط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.