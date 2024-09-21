المرصد الأرومتوسطي: الضحايا مدنيون وأغلبهم من النساء والأطفال

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن قصف طائرات إسرائيلية صباح اليوم مدرسة أخرى تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة وقتل ما يزيد على 20 فلسطينيًّا دفعة واحدة، معظمهم من النساء والأطفال، يعتبر جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة من جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة‘ إلى جانب اصابة أكثر من ثلاثين آخرين معظمهم أيضا من الأطفال.

وأكد الأورومتوسطي أن الفريق الميداني والقانوني التابع للمرصد توجه إلى المدرسة المستهدفة بعد قصفها مباشرة، ولم يرصد أي مظاهر مسلحة فيها، فيما أظهرت عملية مراجعة لطبيعة الضحايا أنهم مدنيون وأغلبهم من النساء والأطفال، ما يدحض ادعاء الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف المدرسة بحجة تحولها لمجمع قيادة وسيطرة لتنظيم مسلح.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن هذا الادعاء تكرر مع تصاعد وتيرة قصف المدارس المستخدمة كمراكز إيواء منذ شهر أغسطس/آب الماضي، حيث ارتفع عدد المدارس المستهدفة إلى 21 مدرسة، منها 8 مدارس منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وقد أدت تلك الاستهداف إلى مقتل 267 فلسطينيًّا وإصابة مئات آخرين بجروح.