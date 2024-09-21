وزارة الصحة تندد باستهداف مستودع للأدوية في جنوب القطاع

نددت زارة الصحة بغزة وخلال مؤتمر صحفي استهداف طواقمها من خلال قصف مستودع الأدوية برفح، وتدعو الجهات الدولية لتوفير الحماية للطواقم الطبية من أجل الاستمرار في علاج الجرحى والمرضى .

وأوضحت الصحة بأن مستودع الأدوية يقع بين مدينتي خان يونس ورفح وقد استهدف بينما العمال يمارسون عملهم لنقل الأدوية إلى المستشفيات في منطقة مأهولة بالسكان، والعمل قائم منذ الأيام الأولى للحرب والمستودع معروف لمنظمة الصحة العالمية، كما أن الاحتلال يعلم حيثياته.

وذكرت الوزارة بأن هذا القصف المباشر أدى لاستشهاد 3 من كوادرها وإصابة ستة آخرين منهم زكري أبو قمر مدير عام الصيدلة والذي يخضع لجراحة الآن وحالته خطيرة ، بالاضافة إلى شهيد كان متواجدا بالقرب من المكان .

ولفتت الوزارة إلى أن هذا الاستهداف ليس الأول والأخير وجددت إصرارها على تقدبم الخدمات للمواطنين، رغم أن المئات من كوادر وزارة الصحة قد اعتقلوا واستشهدوا.

وأشارت خلال المؤتمر الذي عقد قبل ساعة بأن هذا الاستهداف لمخزون الأدوية والمهمات الطبية يأت في ظل نقص شديد للأدوية وصل الى 60% ونقص في المستهلكات الطبية وصل إلى 83% ، مؤكدة على أن هذا يفاقم من المشكلة ويزيد معاناة المرضى في ظل استهداف شعبنا وارتقاء عشرات الشهداء كل يوم وعشرات الإصابات .



