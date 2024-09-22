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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: القسام يواصل ضرب العدو في رفح

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رفح استهداف القسام قنص جنود الاحتلال

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