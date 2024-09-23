شهداء في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات

أعلنت مصادر طبية، فجر اليوم الاثنين، استشهاد 3 فلسطينيين في قصف طائرات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، أن طائرات الاحتلال المروحية قصفت صفًا بالطابق العلوي من مدرسة خالد بن الوليد التي تؤوي نازحين بمخيم النصيرات، مما خلّف 3 شهداء وعددا من المصابين.

وأمس الأحد، انتشلت طواقم الدفاع المدني 7 شهداء، وعددا من الجرحى بينهم حالات خطيرة، في قصف استهدف مدرسة كفر قاسم التابعة للأونروا والتي تؤوي مئات النازحين بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف مدارس الإيواء التي تضم آلاف النازحين في مختلف مناطق قطاع غزة.