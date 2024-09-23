تطورات اليوم الـ 353 يوما للحرب على غزة

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٥٣ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وصل منها للمشافي ٤٠ شهيدا و ٥٨ اصابة .

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤١٤٣١ شهيدا و ٩٥٨١٨ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وسط القطاع

وعادت طائرات الاحتلال لاستهداف مراكز النزوح في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وارتقى ثلاثة شهداء وإصابات في قصف طائرات الاحتلال المروحية مدرسة خالد بن الوليد التي تؤوي نازحين شرق مخيم النصيرات وسط القطاع.

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء الى 5 شهداء (سيدة و 4 أطفال) جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة ابو سمك في محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع.

والشهداء هم الام إسراء ابو سمك 29 وأبناءها عبدالله محمد ابو سمك 8 سنوات احمد محمد ابو سمك 7 سنوات زينة محمد ابو سمك 5 سنوات مازن محمد ابو سمك 4 سنوات.

ونفذت طائرات الاحتلال غارتين جويتين في محيط بلوك 1 بمخيم البريج وسط القطاع

غزة والشمال

وادّت غارة إسرائيلية على منزل عائلة نصار بمخيم جباليا إلى اصابة اربعة مواطنين بجراح بعد انقاذهم من اسفل المنزل المدمر.

وفي غزة واصل جيش الاحتلال نسف المباني في حي الزيتون بعد ساعات من استشهاد سبعة مواطنين بقصف مركز نزوح في مخيم الشاطيء غرب غزة.

جنوب القطاع

وارتفع إلى ثمانية عدد الشهداء الذين ارتقوا في رفح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بينهم اربعة من عائلة العطار شمال شرق المدينة.

كما استشهد اثنين من المواطنين في قصف مدفعي شرق خان يونس.