قوات الاحتلال تعتقل 23 مواطنا من الضفة الغربية المحتلة صباح اليوم

وفق المعلومات التي نشرتها هيئة شؤون الأسرى صباح اليوم، فقد واصلت قوات الاحتلال مداهماتها اليومية لبيوت المواطنين في الضفة الغربية المحتلة واعتقلت 23 مواطنا .

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة مواطنين من بلدتي يعبد واليامون التابعة لمحافظة جنين، كما داهمت منازل المواطنين في بلدة يعبد وفتشتها قبل أن تعتقل ثلاثة منهم لم تعرف أسماؤهم حتى اللحظة.

كما اعتقل الاحتلال المواطن عبد الباسط عطعوط عباهرة ونجله مكرم عباهرة بعد مداهمة منزله وتفتيشه، بينما اقتحم الاحتلال منزل المحرر ذياب السمودي، وعبث بمحتوياته. وفي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من مخيم عسكر، وقرية عراق التايه، قضاء نابلس.

ومن بين الأسماء اعتقل الشابين ماجد ارديف، ومؤيد عبد الرحيم أبو شوشة من مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس، بعد مداهمة منزلي ذويهما في المخيم، وتفتيشهما، كما اعتقل الشاب عمران محمد تايه، من قرية عراق التايه، بعد مداهمة منزل ذويه.

واعتقل الجنود على أحد الحواجز سكرتير مجلس قروي دوما سامح محمد دوابشة من قرية دوما أثناء مروره عبر حاجز عسكري قرب قرية مجدل بني فضل جنوب نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين من قرية مادما جنوب نابلس، وهم حسام رزق زيادة، وعبد الكريم غسان زيادة، وأحمد شاهر قط، ومحمد ظاهر قط، وسليمان معروف صوفان، وأسيد عبد الناصر قط، وأيهم مهند الجفري، بعد مداهمة منازل ذويهم في القرية.

وطالت اعتقالات الاحتلال ستة أشقاء من قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وشابا من حي المصايف بمدينة البيرة.

وداهمت قوات الاحتلال منزل صالح عنكوش في قرية دير أبو مشعل، واعتقلت أبناءه الستة: حسن صالح عنكوش (39) عاما، وأحمد صالح عنكوش (44) عاماً، وصادق صالح عنكوش (48) عاما، ومحمد صالح عنكوش (34)، وشرحبيل صالح عنكوش (28) عاما، ويوسف صالح عنكوش (23) عاما.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن لؤي عرار، بعد مداهمة منزله في حي المصايف بمدينة البيرة. فيما شهد وسط مدينة رام الله اقتحاما لعدة آليات عسكرية، تجولت في محيط ميدان المنارة وعدة أحياء في المدينة.