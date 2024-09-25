انفجار طائرة مسيرة في (إيلات) أطلقت من العراق 

أعلن جيش الاحتلال انفجار طائرة مسيرة أطلقت من العراق مساء اليوم الأربعاء في مدينة إيلات على البحر الأحمر، مشيرا عن اعتراض أخرى، بينما تبنت المقاومة الإسلامية في العراق الهجوم

من جهتها تحدثت صحيفة يدعوت أحرنوت عن وقوع إصابتين جراء الانفجار بينما قالت القناة 13 الإسرائيلية إنه تم إطلاق مسيرتين تجاه إيلات، مشيرة إلى أنباء أولية عن أضرار وإصابات.

وبث نشطاء مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي تظهر دخانا يتصاعد من الميناء وأضرارا في عدد من مرافق المنشأة بسبب الهجوم.

وفي ذات السياق حذر أبو علي العسكري، المسؤول الأمني لكتائب حزب الله في العراق، الولايات المتحدة وإسرائيل من تنفيذ أي عدوان على العراق، منوها بأن الرد لن يقتصر على إسرائيل فحسب بل يشمل كل مفاصل الوجود الأميركي في المنطقة.