حزب عراقي للرسالة: (طوفان الأقصى) رسمت خارطة جديدة بالمنطقة

قال حسن فدعم الجنابي القيادي في هيئة الحشد الشعبي العراقي والقيادي في تيار الحكمة العراقي، إن معركة طوفان الأقصى نقطة تحول في تاريخ الإنسانية، وفي المواقف العربية والإسلامية تجاه فلسطين.

وأكدّ الجنابي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أنّ هذا اليوم يشكل فارقا على مستوى التاريخ والمستقبل في المنطقة، ورسم خارطة جديدة للعالم والشرق الأوسط. وأوضح أن المعركة واجهت محاولات تغييب القضية ومحاولات طمسها، ونجحت في مجابهة محاولات تغييبها وتغريبها عن المنطقة، وإضفاء معاني الصداقة والقرب من الكيان.

وأضاف "برز جيل جديد في العالم لا يعرف القضية، وأن هناك فقط دولة إسمها (إسرائيل)؛ لكن طوفان الأقصى أعادت للأذهان والعقول، بأن هناك دولة فلسطين، وأن دولة الاحتلال هي خرافة فقط، احتلت هذه الأرض بدعم غربي مطلق".

وذكر الجنابي أن المعركة أحدثت صحوة شعبية تجاه القضية، وكشفت الغطاء عن وهم المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الحقوقية، وزيف الشعارات والادعاءات الغربية، كما أفرزت أصحاب المواقف السيئة الذين باعوا شرفهم وكرامتهم، من مواقف الشرفاء الذين ينحازون لهذه القضية".