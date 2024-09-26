فتح باب التسجيل لأضرار المنشآت التجارية بغرفة تجارة وصناعة خان يونس

دعت غرفة تجارة وصناعة خان يونس جميع المتضررين من الأعضاء لديها إلى التسجيل للإبلاغ عن الأضرار التي لحقت بمنشآتهم التجارية عبر رابط مخصص لهذا الغرض. لافتة في بيان لها بأن هذا التسجيل يسهم في توثيق الأضرار وتقييمها من قبل الجهات المختصة للحصول على الدعم المناسب وإعادة بناء الاقتصاد المحلي.

وأوضحت أهمية التسجيل في هذه المرحلة، مبينة أنه خطوة مهمة في إطار الجهود المبذولة لمساعدة التجار وأصحاب المنشآت في خان يونس.

ولفتت إلى أن التسجيل سيوفر قاعدة بيانات شاملة تمكن غرفة التجارة والصناعة من التنسيق مع الجهات المحلية والدولية للمساهمة في تعويض المتضررين ومساندتهم. كما يتيح للأعضاء فرصة متابعة التطورات المتعلقة بالتعويضات وسبل الدعم الممكنة، ويعزز من صوت التجار في مواجهة التحديات التي فرضتها الأحداث.

رابط التسجيل