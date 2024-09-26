مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الــــ 356

تواصل قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 356 تواليًا، فقد انتشلت قبل دقائق طواقم الدفاع المدني سبعة شهداء في قصف لمدرسة حفصة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة .

وارتقى شهيدان جنوب غربي خانيونس جراء غارة نفذها الطيران الحربي الصهيوني، في حين شنت طائرات الاحتلال غارة أخرى على بلدة الفخاري جنوب شرقي خانيونس حيث تواصل قوات الاحتلال توغلها في المنطقة لليوم الثاني على التوالي.

واستشهد 5 مواطنين بينهم طفلان، وأصيب وفقد آخرون جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزلًا لعائلة “المطري” في محيط الضابطة الجمركية شرق مدينة خانيونس، بينما ارتقت شهيدة وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة السحار وسط مخيم جباليا شمال غزة.

كما استشهد مواطن جراء قصف إسرائيلي، فجر اليوم في استهداف لمنزل عائلة فارس في حي الأمل غربي خان يونس، وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط القطاع.