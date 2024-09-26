الاحتلال دمر 5 آلاف منشأة سياحية في قطاع غزة

أكد تقرير فلسطيني، تدمير الاحتلال الإسرائيلي نحو خمسة آلاف منشأة سياحية في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال تقرير مشترك للجهاز المركزي للإحصاء ووزارة السياحة الفلسطينية، صدر اليوم الخميس بمناسبة يوم السياحة العالمي: إن التدمير الإسرائيلي الممنهج في قطاع غزة، تسبب في تدمير معظم المنشآت السياحية بصورة كلية أو جزئية، حيث تم تدمير حوالي أربعة آلاف و 992 منشأة، تعمل في نشاط السياحة، منها ثلاثة آلاف و 450 منشأة في نشاط المطاعم وتقديم المشروبات، والتي تشكل 69.1 بالمئة من المنشآت السياحية في القطاع، و 921 منشأة في الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه الأخرى، والتي تشكل 18.4% من المنشآت السياحية، و 182 منشأة في صناعة وبيع منتجات الحرف اليدوية والهدايا التذكارية، و 173 منشأة في أنشطة الفنادق والإقامة والمنشآت المشابهة.

وأضاف التقرير، أن العدوان الإسرائيلي تسبب بفقدان 15 ألفا و 265 عاملا في نشاط السياحة لوظائفهم.

كما أدت الإجراءات الإسرائيلية إلى تراجع حاد في الأنشطة السياحية في الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن عدد نزلاء الفنادق، خلال النصف الأول من العام 2024 شهد تراجعا حادا بنسبة 84.2 بالمئة، مقارنة بذات الفترة من العام السابق، حيث بلغ عدد نزلاء الفنادق في الضفة الغربية 59.8 ألف نزيل أقاموا حوالي 138.9 ألف ليلة مبيت.

وبين التقرير أن 48 بالمئة من نزلاء الفنادق هم من الوافدين الفلسطينيين المقيمين في أراضي 1948، يليهم النزلاء المحليون بنسبة 35 بالمئة من إجمالي النزلاء، في حين شكلت باقي الجنسيات 17 بالمئة.

كما أشار التقرير إلى أن المواقع السياحية في الضفة الغربية، شهدت تراجعا في حركة الزوار المحليين خلال النصف الأول من العام 2024 نتج عنها ما يزيد 1.2 مليون زيارة إلى المواقع السياحية والحدائق والمتنزهات المختلفة، بانخفاض 39 بالمئة عن ذات الفترة من العام 2023.

وقدر التقرير انخفاض أعداد العاملين في الأنشطة السياحية خلال الربع الأول من العام 2024 في الضفة الغربية بنسبة 39.7 بالمئة، مقارنة مع ذات الفترة من العام 2023، حيث بلغ عدد العاملين في القطاع السياحي 24 ألف عامل، وهذا يشكل ما نسبته 3.8 بالمئة من إجمالي العاملين في الضفة الغربية خلال الربع الأول من العام 2024.

ويصعد جيش الاحتلال والمستوطنون من اقتحاماتهم وجرائمهم في مدن الضفة الغربية، مما أدى إلى ارتقاء المئات من الشهداء وإصابة مئات الجرحى، بالتزامن مع العدوان الذي يشنه على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث يعتقل الرجال والنساء والأطفال، ويضيّق الخناق على الفلسطينيين في أعمالهم، إلى جانب استهداف وتهويد المواقع التاريخية في الضفة.