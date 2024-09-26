حماس: مجزرة في مدرسة الفالوجة جريمة وإمعان في حرب الإبادة

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن تصاعُد وتيرة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وتركّزه خلال الأيام الأخيرة على مراكز إيواء النازحين وخيامهم، والذي شمل عدة مدارس في مختلف مناطق القطاع، وآخرها القصف الذي نفّذته طائرات الاحتلال اليوم على مدرسة الفالوجة المكتظة بالنازحين في مخيم جباليا، وأدى في حصيلة أولية إلى ارتقاء سبعة شهداء إضافة لعشرات الجرحى؛ هو إمعانٌ في حرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال على شعبنا، وتأكيد على تعمُّد استهداف المدنيين العزل، وارتكاب المجازر المروّعة بحقهم.

وطالبت الحركة في بيان صحفي تلقته "الرسالة نت" المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة مؤسساتها بالعمل لوقف هذا الإرهاب الإسرائيلي، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والإنساني التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين العزل.

وشددت على أن الاستهداف المتعمّد والمتكرر للمدنيين العزل، والممتد من قطاع غزة إلى الضفة الغربية إلى لبنان يستدعي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم ضد الإنسانية.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تأوي نازحين في جباليا شمال القطاع؛ أسفر عن 15 شهيدا وعدد من الجرحى في حصيلةٍ أولية معظمهم من الأطفال والنساء.