غوتيريش: أهالي غزة يعيشون في جحيم يزداد سوءا كل يوم

شبّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الوضع الذي يعاني منه الفلسطينيون منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بـ "الجحيم الذي يزداد سوءًا يوما بعد يوم".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس خلال اجتماع بمقر المنظمة في نيويورك حول وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).

ووصف غوتيريش، الوضع في قطاع غزة بأنه "يفوق الخيال".

وقال: "لقد خذلنا شعب غزة، فهم يعيشون في جحيم يزداد سوءا يوما بعد يوم".

ومؤكدا عدم وجود "بديل للأونروا"، حث غوتيريش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على "العمل في الجبهات كافة لتكثيف الدعم للمهمة الحيوية التي تقوم بها الوكالة".

وانتقد غوتيريش الحملات الإسرائيلية التي تشوه عمل الوكالة في إنقاذ الأرواح، مشيرا إلى قرار برلمان الاحتلال (الكنيست) بتصنيف الأونروا كمنظمة إرهابية.

وبدعم أمريكي مطلق تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.