تطورات اليوم الـ357 من (طوفان الأقصى)

دخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف انطلاقها، يومها الـ357، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية "سيوف حديدية" ضد قطاع غزة.

واستأنف جيش الاحتلال يوم الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول عدوانه على القطاع بعد هدنة إنسانية استمرت سبعة أيام.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 41495 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 96006، كما أن 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

9:11 : قصف مدفعي إسرائيلي شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

8:59 جيش الاحتلال: إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه خليج حيفا

8:55 مصادر عبرية: سقوط صاروخ على الأقل في ميناء حيفا

8:46 مصادر عبرية: سقوط صواريخ في مستوطنة كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان دون تفعيل صفارات الإنذار

8:45 الإعلام العبري: سقوط عدة صواريخ في حيفا

8:40 سماع دوي انفجارات عنيفة في مدينة حيفا

8:36 صفارات الإنذار تدوي في حيفا ومحيطها

7:50 قوات الاحتلال تعتقل والد المطارد كاظم رضوان من بلدة عزون شرقي قلقيلية

7:27 صفارات الإنذار تدوي في طبريا

7:17 المقاومة الإسلامية في العراق: هاجم مجاهدونا للمرة الثالثة هدفا في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسيّر

7:00 وسائل إعلام لبنانية: 9 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلا في بلدة شبعا جنوبي لبنان

6:50 قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف منازل وأراضي المواطنين في حي العمور شرقي بلدة الفخاري جنوب شرقي خان يونس

5:13 زوارق حربية إسرائيلية تُطلق قذائفها باتجاه ساحل مدينة غزة

5:02 المقاومة الاسلامية في العراق: استهدف مجاهدونا بواسطة صاروخ الأرقب "كروز مطور" هدف حيوي في اراضينا المحتلة، ونؤكد استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

3:38 قوات الاحتلال تقتحم قرية كفر نعمة شمال غرب رام الله

3:08 شهيد وعدد من الإصابات باستهداف مروحية إسرائيلية خيمة نازحين بمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

3:07 استهداف إسرائيلي لخيمة نازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة

3:07 استهداف من طائرة مروحية إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع فزة

3:03 قوات الاحتلال تقتحم صوريف شمال الخليل

3:00 طيران الاحتلال يشن غارة على بلدة جويا جنوب لبنان

2:27 غارات إسرائيلية على بلدات في البقاع الأوسط شرقي لبنان

2:26 قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية من المدخل الشرقي

2:18 قوات الاحتلال تقتحم بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة

2:13 المقاومة الاسلامية في العراق : استهدف مجاهدونا بالطيران المسيّر هدفاً في الجولان المحتل، ونؤكد استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة

1:37 قوات الاحتلال تقتحم بلدة نعلين غرب رام الله

1:34 استشهاد المواطن أدهم طلال المصري وعدد من الإصابات بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا بشارع حميد في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

1:31 إصابات بقصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة بدوان قرب مفترق الهباش في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة

1:25 مصادر عبرية: إصابة 16 إسرائيليًا جراء السقوط والتدافع بعد سماع دوي صفارات الإنذار بمنطقة المركز في "إسرائيل"

1:22 غارة جوية إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة

1:21 الإسعاف والطوارئ: تمكنت طواقمنا من انتشال شهيد وإصابتين إثر قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة أبو شنب في شارع حميد غربي مدينة غزة

1:06 طائرات الاحتلال تستهدف منزلًا في شارع حميد بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

00:55 غارة جوية إسرائيلية على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

00:54 قناة 7 العبرية: وقف العمل بمطار بن غوريون في أعقاب إطلاق الصواريخ نحو مركز "إسرائيل"

00:51 جيش الاحتلال: صاروخ باليستي أطلق من اليمن باتجاه منطقة المركز في "إسرائيل"

00:50 غارة جوية إسرائيلية تستهدف مدينة غزة

00:49 مصادر عبرية: طائرات مقاتلة تحاول اعتراض صواريخ بالستية أطلقت من اليمن باتجاه منطقة المركز في "إسرائيل"

00:47 مصادر عبرية: ترجيحات أن يكون مصدر الصواريخ التي ضربت وسط "إسرائيل" من اليمن

00:45 مصادر عبرية: قصف عنيف على وسط "إسرائيل"

00:42 صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب

00:22 وزير الصحة اللبناني: أكثر من 40 عاملاً في مجال الرعاية الصحية استشهدوا في العدوان الإسرائيلي

00:15 جيش الاحتلال ينشر فيديو يوثق لحظة قصف مركبة مدنية على شارع صلاح الدين قرب مدخل شركة الكهرباء جنوبي وادي غزة، مما أسفر عن استشهاد كل من رمضان اللوح وأحمد عودة ومحمد قويدر

00:12 حزب الله ينعى الشهيد القائد محمد حسين سرور "الحاج أبو صالح" مواليد عام 1973 من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

00:07 طيران الاحتلال يشن غارات على بلدات عدة في قضاء النبطية جنوب لبنان

00:02 الطائرات الحربية الإسرائيلية تستهدف بلدات شوكين وزوطر الشرقية جنوب لبنان