دعوات للنفير العام والتصعيد الشامل بالضفة والقدس نصرةً لغزة ولبنان

انطلقت دعوات فلسطينية، للنفير العام والتصعيد الشامل من خلال الاشتباك المفتوح ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتل، نصرة للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية.

وأعلن الشباب الثائر في فلسطين النفير العام من أجل تصعيد المواجهة والاشتباك مع قوات الاحتلال، نصرة للمقاومة الفلسطينية واللبنانية، وتنديدا بحرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة ولبنان، ورفضًا للتورط الأمريكي المباشر في العدوان.

ودعا الشباب الثائر إلى تصعيد المواجهة يوم الجمعة، من كافة الميادين والمساجد باتجاه نقاط التماس مع جيش الاحتلال.

وتتصاعد دعوات النفير لالتحام الضفة والقدس المحتلة مع المقاومة في غزة ولبنان، إلى جانب إشعال الغصب في وجه الاحتلال عبر العمليات النوعية.

وشهد العام الجاري نقلة نوعية في تفجير المقاومة الفلسطينية العبوات الناسفة بجنود وآليات الاحتلال، خلال اقتحاماته المتكررة في مناطق الضفة الغربية.

ورصد مركز معلومات فلسطين "معطي" تفجير 528 عبوة ناسفة بجنود وآليات الاحتلال، خلال اقتحاماتهم المتكررة لمدن ومخيمات وبلدات الضفة الغربية، منذ بداية العام الجاري وحتى 24 أيلول/ سبتمبر 2024.

وأشار إلى أن شمال الضفة نال النصيب الأكبر في تفجير العبوات الناسفة بقوات الاحتلال، فقد تمكن المقاومون في جنين من تفجير 213 عبوة.

كما تمكن المقاومون من تفجير 95 عبوة ناسفة في نابلس، و82 عبوة ناسفة في طولكرم، و52 عبوة ناسفة في طوباس.