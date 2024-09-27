حماس: إرسال جثامين الشهداء وهي متحللة انتهاك صارخ للقانون الدولي

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن إرسال جيش الاحتلال الإرهابي جثامين 88 شهيدًا إلى قطاع غزة، وهي بحالة التحلل الكامل، دون إرفاق أي بيانات أو معلومات تشير إلى هوية أصحابها، وتكديسها في شاحنات بشكل يمتهن حرمتها، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني.

وأكدت الحركة، في بيان وصل "الرسالة نت"، يوم الجمعة، أن عوائل الشهداء لها الحق في التعرّف على أبنائها، ودفنهم وفق ما يليق بهم، وعوائل المفقودين في معرفة مصير أبنائها الذين غيّبهم الاحتلال.

وطالبت، المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بإدانة هذا السلوك الإجرامي المتكرر الذي تسلكه حكومة الاحتلال.

ودعت للعمل على وقف انتهاكات حكومة الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ولكشف مصير الآلاف من المختطفين في معتقلاتها، والذين يتعرّضون لأبشع الممارسات السادية من تعذيب وتنكيل وقتل ممنهج.