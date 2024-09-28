قال الرئيس اللبناني السابق، ميشيل عون أنه باستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، يفقد لبنان قائداً مميزاً وصادقاً، قاد المقاومة الوطنية على دروب النصر والتحرير؛ فكان أميناً لوعده، وفياً لشعبه الذي بادله حباً وثقة والتزاماً.



وأضاف في تصريح له :" إذا كانت يد العدو نالت منه وهو في منتصف مسيرته الوطنية، فإنه سيلاقي ربه مطمئناً لما حقّقه طوال سنوات من النضال والمقاومة الى أن سلّم الامانة إلى شباب لم يبخلوا يوماً بدمائهم دفاعاً عن أرضهم.



وأشار إلى علاقته بالشهيد نصر الله مضيفا:" أفتقدُ على الصعيد الشخصي صديقاً شريفاً كانت لي معه وقفات عدة لمصلحة لبنان وشعبه، أرى أن ما يشهده وطننا من مخاطر نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، يتطلب الارتقاء الى أعلى مستوى من التضامن الوطني الذي يحمي وحدتنا ويحصّنها، لأن بها الخلاص الحقيقي"