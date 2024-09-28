الحية: اغتيال الشيخ حسن نصر الله عمل إرهابي ويتحمل الاحتلال مسؤوليته

نعى نائب رئيس حركة حماس القائد خليل الحية، أمين عام حزب الله الشهيد حسن نصر الله قائلا :" ننعى اليوم قائدا عظيما قضى حياته مقاوما حتى لقى ربه شهيدا،واخوانه المجاهدين في الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي شنه الاحتلال على الضاحية الجنوبية بالأمس"

ولفت الى أن هذا الاغتيال عمل إرهابي وانتهاك لسيادة لبنان وتوسيع لدائرة عدوانه ويتحمل الاحتلال مسؤوليته ولن يفلح بكسر المقاومة.

وقال:" أن هذا الاغتيال مرحلة من مراحل الثأر المقدس واليوم تمتزج دماء الشهداء اسماعيل هنية وصالح العاروري وحسن نصر الله مع دماء عشرات الشهداء على طريق تحرير القدس وتلتقي أرواحهم في ظل عرش الرحمن"

وذكّر بحياة القائد حسن نصر الله ودفاعه عن كرامة الأمة وسيادتها وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى حتى نال ما يطلبه الأحرار، تاركا خلفه رجال أشداء يحملون الراية من بعده لإكماال المسير نحو القدس واسناد غزة في معركتها

وأضاف الحية:" إننا واثقون من قدرة حزب الله على ترتيب صفوفه والسير على ذات النهج ولن يفلح العدو الصهيوني في خلق أي فراغ في مؤسسة الحزب ولن تهزم المقاومة وستزيدها هذه الدماء قوة وصلابة وعزيمة"

وفي ختام كلمته لفت إلى أن حماس وحزب الله وكل قوى المقاومة في المنطقة ستواصل طريق الجهاد واثقة من حتمية النصر ومدركة بأن هذا الاحتلال زائل لا محاله.