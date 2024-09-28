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^200 مثال: غزة العزة

أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ينعي الشهيد نصر الله

النخالة مع الشهيد حسن نصر الله.jfif
النخالة مع الشهيد حسن نصر الله.jfif

الرسالة نت

نعى أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في كلمة له سماحة الشيخ الشهيد حين نصر الله، وقال: أتقدم بالعزاء الكبير والتبريك للأمة العربية والاسلامية باستشهاد قائد المقاومة ورمزها الكبير سماحة السيد حسن نصر الله، الذي أمضى حياته قائدا مجاهدا في مقدمة الصفوف، وفلسطين تسكن قلبه وعقله والقدس قبلة جهاده، وعلى طريق القدس كان سيد شهدائها."

- وأضاف:" المقاومة الفلسطينية وهي تودع نصر الله تدرك أنها فقدت سندا كبيرا لها ولمسيرتها، وستبقى وفية لذكراه ومآثره العظيمة خلال قيادته المميزة للمقاومة الإسلامية في لبنان والمنطقة. ونحن على ثقة بأن إخوانه المجاهدين في حزب الله سيكملون مسيرته ويرفعون راية المقاومة عالية بإذن الله حتى القدس.

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https://alresalah.ps/p/297042

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#غزة #لبنان #طوفان_الأقصى

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