أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ينعي الشهيد نصر الله

نعى أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في كلمة له سماحة الشيخ الشهيد حين نصر الله، وقال: أتقدم بالعزاء الكبير والتبريك للأمة العربية والاسلامية باستشهاد قائد المقاومة ورمزها الكبير سماحة السيد حسن نصر الله، الذي أمضى حياته قائدا مجاهدا في مقدمة الصفوف، وفلسطين تسكن قلبه وعقله والقدس قبلة جهاده، وعلى طريق القدس كان سيد شهدائها."



- وأضاف:" المقاومة الفلسطينية وهي تودع نصر الله تدرك أنها فقدت سندا كبيرا لها ولمسيرتها، وستبقى وفية لذكراه ومآثره العظيمة خلال قيادته المميزة للمقاومة الإسلامية في لبنان والمنطقة. ونحن على ثقة بأن إخوانه المجاهدين في حزب الله سيكملون مسيرته ويرفعون راية المقاومة عالية بإذن الله حتى القدس.