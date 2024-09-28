مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يومه الـ358

دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية يومه الـ358، مع قصف مستمر على المنازل جنوب قطاع غزة ووسطه، وارتقاء 52 شهيدًا خلال الـ48 ساعة الماضية في أربع مجازر ارتكبها الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع، وفقًا لإعلان وزارة الصحة في غزة.

وأضافت وزارة الصحة، أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفعت إلى 41 ألفًا و586 شهيدًا، و96 ألفًا و210 مصابين.

وأفادت مصادر إعلامية أن قصف الاحتلال في الساعات الماضية تركز على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ورفح وخانيونس جنوبًا. وكان بين الأهداف التي تم قصفها منازل، والمسجد الكبير غرب مخيم النصيرات، ومركبات مدنية أيضًا.

وفي أخبار المقاومة قالت كتائب القسام، إنها دمرت دبابة من نوع ميركفاه 4 بقذيفة "الياسين 105"، ورصدت هبوط الطيران المروحي لإجلاء القتلى والجرحى. وأضافت الكتائب أنها استهدفت جرافة عسكرية من نوع D9 بقذيفة الياسين، كما استهدفت "قادوحًا" هندسية مع مجموعة من جنود وحدة الهندسة تواجدت بجواره بقذيفتي "الياسين 105"، مؤكدة أنها أوقعت إصابات مباشرة في القوة.