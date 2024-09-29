حماس: العدوان على اليمن وسوريا ولبنان استمرار للعربدة (الصهيونية) في المنطقة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن "العدوان الصهيوني على اليمن وسوريا ولبنان استمرار للعربدة الصهيونية الإجرامية في المنطقة".

وأضافت في بيان تلقته "الرسالة نت"، مساء اليوم الأحد، أن "القصف الصهيوني الإرهابي على اليمن الشقيق، واستهدافه منشآت مدنية في ميناء الحُديدة، وكذلك العدوان صبيحة اليوم على سوريا يُعَدُّ تصعيداً خطيراً وامتداداً لعدوان الاحتلال وإجرامه في فلسطين ولبنان والمنطقة العربية، بدعم أمريكي فاضح ومفتوح".

وتابعت "إننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الغاشم؛ ونُعرب عن تضامننا الكامل مع الشعب اليمني الشقيق ومع الإخوة في حركة أنصار الله في وجه العدوان الصهيوأمريكي، ونثمن عالياً موقفهم الأصيل في الاستمرار بإسناد فلسطين، والانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني".

وأكّدت أن "العدو المجرم لن ينال من معنويات شعبنا أو شعوب منطقتنا، ولن يكسر عزيمة المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق والمنطقة، المستمرة في دك معاقل العدو الصهيوني، وتدفيعه ثمن جرائمه حتى وقف عدوانه على طريق التحرير والعودة بإذن الله".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 359 يوما، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و595 شهيدا، وإصابة أكثر من 96 ألفا و251 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.