في القدس ... الاحتلال يهدم 7 منشآت تجارية

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 7 منشآت تجارية فلسطينية بمخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

وفي التفاصيل، أقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم برفقة جرافات مخيم شعفاط وقامت بهدم المنشآت السبعة دون مقدمات ودون أن ترسل لأصحابها إنذارا بالهدم.

ومن المنشآت المستهدفة 4 متاجر لبيع مواد بناء وبقالة ومطعم ومقهى، حيث أقدمت الجرافات على هدمها واقتحام المنطقة دون حتى أن تسمح لأصحابها بتفريغها واستخراج بضائعهم ومعداتهم منها .

وفي ذلك قال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في القدس إن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز العسكري الذي يربط مخيم شعفاط بمدينة القدس خلال عملية الاقتحام، وعرقلت خروج السكان والطلاب إلى وظائفهم ومدارسهم داخل المدينة.

وذكر المركز أنه ومنذ السابع من أكتوبر نفذت قوات الاحتلال 339 عملية هدم في القدس. موازاة لعمليات الهدم التي تقوم بها في الضفة الغربية المحتلة، حيث تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين في الضفة بما فيها القدس، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من عمليات الهدم.

وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال نفذت خلال شهر أغسطس/ آب الماضي 62 عملية هدم، طالت 78 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و8 غير مأهولة، و13 منشأة زراعية وغيرها، كما أخطرت بهدم 74 منزلا ومنشأة أخرى.