7 أكتوبر أفرزت اهتمام الشرق والغرب بعدالة القضية خاص الرسالة نت

أفادت محلية أن أجهزة أمن السلطة أطلقت النار، مساء اليوم الاثنين، تجاه مركبة تقل مطاردين للاحتلال في مدينة طوباس في محاولة لاغتيالهم.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين عدد من المقاومين وأجهزة أمن السلطة رداً على محاولة اغتيال المطاردين، بينما تجمع عشرات المواطنين في مكان الاستهداف منددين بجريمة السلطة.

وفي نابلس، نجا المطارد للاحتلال عبد الحكيم شاهين “عبود” من محاولة اغتيال بعد محاصرته من قبل أجهزة السلطة وإطلاق النار تجاهه بقصد قتله.

وتنشط أجهزة أمن السلطة في جمع المعلومات الأمنية عن عناصر المقاومة وتحركات كل منهم وأي عمليات ينوون تنفيذها بهدف إحباطها أو تسليمها للاحتلال لقتلهم أو اعتقالهم ضمن التنسيق الأمني المستمر منذ اتفاق أوسلو.