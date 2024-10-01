خبير سياسي أردني: 7 أكتوبر أفرزت اهتمام الشرق والغرب بعدالة القضية



قال د. فارس الفايز أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية، إنّ عملية السابع من أكتوبر، مثلت رسالة قوية بأن المقاومة حيّة ولن تتنازل ولا تتخلى عن حقها في الدفاع عن قضيتها، مهما عظمت التضحيات.

وأوضح الفايز لـ"الرسالة نت"، أن العملية أكدت بأن قضية فلسطين هي أولى القضايا العالمية، وأفرزت اهتمام العالم من الشرق والغرب بعدالة القضية، وكشفت خبث الصهيونية ومكرها، وخطرها على الولايات المتحدة والعالم أجمع، وأن النازية صغيرة بجانب جرائمهم".

وأوضح الفايز أنّ المعركة أعادت رسم الخارطة السياسية بالمنطقة، وجددّت القضية كأولوية رغم محاولات تجاوزها وشطبها من بعض الأطراف في المنطقة.

وذكر أن المعركة أيضا حددّت بوضوح القدرة السياسية والعسكرية للعدو، وأعادت تعريفه كقاعدة عسكرية مدعومة من الغرب، وأنه لولا ذاك الدعم لا يستطيع البقاء.