مجزرة (إسرائيلية) بحق أطفال غزة وسط القطاع

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة ضد أطفال قطاع غزة عقب قصف طائرة حربية مُسيرة لمجموعة أطفال قرب مخيم البريج للاجئين، وسط القطاع.

ووفق شهود عيان قصفت طائرة إسرائيلية مسيرة مجموعة أطفال خلال لعبهم على شارع صلاح الدين، قرب مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

ونقل مراسلنا عن مصادر طبية ومحلية متطابقة أن 3 أطفال استشهدوا وأصيب آخرون، بعد أن قصفهم الاحتلال، أثناء لعبهم على شارع صلاح الدين. منوهة إلى أن بعض الأطفال وصلوا "أشلاء".

وبيّنت المصادر أن الشهداء هم الأطفال: فراس أدهم نوفل، محمد نبيل زغلول، وأنس عبد الكريم مهاني.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، ذكر مصادر طبية فلسطينية أن 33 شهيدا ارتقوا وأصيب العشرات في غارات الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة، منذ فجر اليوم الثلاثاء.

ووفقًا لمعلومات رسمية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر منذ 7 أكتوبر 2023 الماضي، أدى إلى استشهاد 16 ألفًا و891 طفلًا.

وأوضح المكتب الإعلامي أن 171 طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية، و710 أطفالٍ استشهدوا خلال الحرب وعمرهم أقل من عام، بينما ارتقى 36 طفلًا نتيجة المجاعة.