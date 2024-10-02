تطورات اليوم الـ362 من الحرب على غزة

دخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف انطلاقها، يومها الـ362، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية "سيوف حديدية" ضد قطاع غزة.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 41638 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 96460، كما أن 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

7:43 حزب الله: استهدف مجاهدونا تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة الشوميرا بِصلية صاروخية وحققوا فيه إصابةً مباشرة

7:40 صفارات الإنذار تدوي في يرؤون بالجليل الغربي

7:34 قصف إسرائيلي بالمدفعية والدبابات على بلدتي الخيام وكفركلا جنوبي لبنان

7:26 مجددا صفارات الإنذار تدوي في المطلة بإصبع الجليل

7:22 صفارات الإنذار تدوي في شتولا بالجليل الغربي

7:13 صفارات الإنذار تدوي في زرعيت وايفن مناحيم والمطلة قرب حدود لبنان

7:09 صفارات الإنذار تدوي في المطلة بإصبع الجليل

7:01 وصول مايزيد عن 30 شهيدا إلى المستشفى الأوروبي بخانيونس من مناطق معن وحي المنارة والسلام جرى انتشالهم عبر مركبات مدنية جراء القصف الذي طال تلك المناطق وذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة

6:50 حزب الله: تصدى مجاهدونا لِقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع.

6:42 صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها

6:40 قوات الاحتلال تقتحم حي المصايف في البيرة وبلدة سردا شمال مدينة رام الله

6:38 قوات الاحتلال تعتقل والد الشهيد محمد مسك، أحد منفذي عملية إطلاق النار في يافا، وثلاثة من أشقائه، وتأخذ قياسات منزل ذويه تمهيداً للهدم

6:30 صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى

6:14 قوات الاحتلال تعتقل خليل عبد القادر قطناني ووالده المسنّ عبد القادر قطناني من عسكر القديم شرقي نابلس

6:13 ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على منزل ومركزي إيواء في مدينة غزة إلى 25

6:08 صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى

6:08 25 شهيدًا بينهم أطفال وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مركزي إيواء ومنزلًا في غزة

5:58 قوات الاحتلال تواصل اقتحام مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس وتشن حملة مداهمات لمنازل المواطنين

5:51 قوات الاحتلال تقتحم قرية بدرس غربي رام الله وتعتقل الشاب كرم محمود عودة وتطلق القنابل الصوتية

5:36 قوات الاحتلال تعتقل الشاب أحمد هاني الحويطي وتعتدي عليه خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس

5:30 جيش الاحتلال يطلق قذائف مدفعية صوب منازل المواطنين غربي النصيرات

5:27 "دوار الصاروخ".. شبان ينصبون شظايا صاروخ على دوار في بلدة صير جنوب جنين

5:23 القيادي مراد العضايلة يدعو الشعب الأردني للخروج بعشرات الآلاف يوم الجمعة المقبل في الذكرى السنوية لمعركة طوفان الأقصى ودعما للمقاومة ورفضا للعدوان على أهلنا بفلسطين ولبنان

5:16 صفارات الإنذار تدوي في شمال فلسطين

5:13 زوارق حربية إسرائيلية تطلق قذائف صوب شاطئ بحر النصيرات

5:11 سقوط مبنى في منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية لبيروت بعد قصفه من قبل طيران الاحتلال

5:09 مصادر محلية: قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس

4:02 3 غارات إسرائيلية جديدة على منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت

3:33 غارة إسرائيلية على منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية لبيروت

3:13 غارة إسرائيلية على منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت

2:31 شهداء بينهم أطفال ومصابون بقصف طائرات الاحتلال معهد الأمل للأيتام بشارع الوحدة في حي الرمال بمدينة غزة

2:28 الطائرات الإسرائيلية شنت 3 غارات على الضاحية الجنوبية

2:26 مصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة أبو دقة في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

2:23 6 شهداء وعدد من الإصابات بقصف طائرات الاحتلال مبنى الثقافة داخل معهد الأمل للأيتام الذي يؤوي نازحين في حي الرمال وسط مدينة غزة

1:53 مصابون في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلًا في حي الرمال وسط مدينة غزة

1:49 شهداء ومصابون بقصف طائرات الاحتلال مدرسة "مسقط" التي تؤوي نازحين في منطقة المشاهرة بحي التفاح شرقي مدينة غزة

1:48 الدفاع المدني: طواقمنا تتوجه إلى استهداف لمدرسة "مسقط" التي تؤوي نازحين في منطقة التفاح شرقي مدينة غزة

1:41 وسائل إعلام لبنانية: غارة إسرائيلية ثانية على الضاحية الجنوبية لبيروت

1:33 وسائل إعلام لبنانية: غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت تستهدف برج البراجنة

1:23 وسائل إعلام لبنانية: غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

1:12 احتفالات شعبية في العاصمة صنعاء ابتهاجاً بالضربات الإيرانية على "إسرائيل" وتأييداً ودعماً لفلسطين ولبنان

00:59 التلفزيون العربي: غارات جوية استهدفت مقراً للحرس الثوري الإيراني في منطقة معيزيلة ببادية دير الزور شرق سوريا

00:50 قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة أبو طه في منطقة حي المنارة بجوار مسجد قطب ويوجد تحت الأنقاض قرابة 15 شخصًا

00:17 وزارة الصحة اللبنانية: 55 شهيدا و156 مصابا جراء الغارات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء

00:15 هيئة الأركان الإيرانية:

▪️في حال تدخل الدول الداعمة للكيان الإسرائيلي سنستهدف مصالحها ومقارها في المنطقة بقوة

▪️على الكيان الإسرائيلي ترقب تدمير بناه التحتية بشكل واسع وشامل إذا رد على الهجوم

00:05 طائرة مروحية إسرائيلية "أباتشي" تطلق النار باتجاه المناطق الجنوبية الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال

00:02 قوات الاحتلال تداهم منزل عائلة الهيموني في منطقة حي الجامعة بالخليل

00:00 حزب الله: استهدف مجاهدونا مربض المدفعية في بيت هلل بصلية صاروخية.