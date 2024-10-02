40 شهيدا بعد توغل بري للاحتلال على خانيونس استمر لساعات

استُشهد 40 مواطنا على الأقل وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم الأربعاء، في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الطواقم الطبية انتشلت 40 شهيدا غالبيتهم من الأطفال والنساء وعشرات الجرحى بعد توغل بري وقصف جوي شنه جيش الاحتلال على المناطق الجنوبية الشرقية من خان يونس تحديدا أحياء معن وقيزان النجار والمنارة.

وأشار إلى أن الشهداء من عائلات الزرد والآغا وأبو طه والفرا.

وقالت عائلة الصحفي أحمد الزرد، إن عددا من أفراد العائلة استُشهدوا، منهم شقيقه وعمه وأبناء عمه، فيما أصيب أحمد بجروح بليغة إلى جانب والدته وشقيقه، وما زالوا عالقين تحت ركام بيت أقاربهم، الذي كان يؤويهم جنوب شرق خان يونس.

وأضاف أقاربه أن الصحفي الزرد مصاب في ظهره، ووالدته مصابة وفقدت الوعي، بينما تمنع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الاقتراب من المنزل، وتطلق آلياتها الرصاص على كل من يتحرك.

وبينت مصادر محلية أنه "مع تدمير البيت المكون من طابقين، فإن المصابين الموجودين تحت الركام يناشدون إنقاذهم، لكن لا يستطيع أحد الاقتراب".

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,638 مواطنا، وإصابة 96,460 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

وقد أعلن الدفاع المدني بغزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على طواقمه أثناء توجهها لإنقاذ 26 مصابا محاصرين أسفل منازل استهدفتها قوات الاحتلال بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق استشهد 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، مساء الثلاثاء، في غارات إسرائيلية وسط قطاع غزة، بينما توغلت آليات الجيش الإسرائيلي بشكل مفاجئ في منطقة قيزان النجار جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع المحاصر، وذلك في ظل إطلاق نار مكثف من الآليات والطائرات المسيرة.

وقال مصدر طبي بمستشفى العودة إن هناك 3 مواطنين استشهدوا فضلا عن 8 مصابين، وذلك إثر قصف طائرة استطلاع إسرائيلية تجمع مواطنين في المخيم الجديد بالنصيرات.