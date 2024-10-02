(حزب الله) يقتل جندياً (إسرائيليا) ويصيب 20 آخرين في كمين جنوب لبنان

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية مقتل جندي وإصابة 20 آخرين كانوا في قوة أمينة حاولت التسلل لبلدة العديسة في محافظة النبطية جنوبي لبنان صباح الأربعاء.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هناك تقاريرا اولية تفيد بمقتل جندي وإصابة 20 جندياً في كمين أعده "حزب الله" ببلدة العديسة جنوب لبنان، حالة بعضهم حرجة.

من جانبه، أعلن "حزب الله"، صباح الأربعاء، أن مقاتليه تصدوا لقوة مشاة إسرائيلية حاولت التسلل لبلدة العديسة في محافظة النبطية جنوبي لبنان.

وقال الحزب في بيان له، وصل "الرسالة نت" ، إن مقاتليه اشتبكوا مع القوة الإسرائيلية وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع.

وفي بيان آخر، قال الحزب إن مقاتليه استهدفوا تجمعاً لقوات الاحتلال في ثكنة الشوميرا، بصلية صاروخية، وحققوا فيه إصابةً مباشرة.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن طائرات الاحتلال نقلت جرحى من جيش الاحتلال إلى المشافي بعد حدث أمني على الحدود الفلسطينية اللبنانية.

مشيرة إلى أن مستشفيات "بيلينسون" و"رمبام"، وأيضا مستشفى "زيف" في صفد ما زالوا يستقبلون جنودا مصابين من الحدث الأمني في الشمال، والأطباء يكافحون لإنقاذ حياة جندي مصاب.

ودوت صفارات الإنذار في مسغاف عام بالجليل، وفي زرعيت وايفن مناحيم والمطلة قرب حدود لبنان.

فيما ذكرت مصادر أخرى بسقوط صاروخ أطلق من لبنان وسط "إسرائيل" دون تفعيل صفارات الإنذار.