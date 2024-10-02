11 ألف حالة اعتقال منذ 7 أكتوبر بالضفة والقدس

ارتفع عدد حالات الاعتقال التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، إلى أكثر من 11 ألف معتقل.

وقالت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" الحقوقية، في بيان لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال تُواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة أثناء حملات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم.

وأفاد "نادي الأسير" بأن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغت أكثر من 11 ألف مواطن من الضّفة والقدس.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 12 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية؛ بينهم أفراد من عائلتي منفذي عملية إطلاق النار في يافا يوم أمس الثلاثاء.

وتوزعت عمليات الاعتقال، وفق الجمعية الحقوقية، على محافظات الخليل، نابلس، رام الله، وجنين. لافتة النظر إلى أن قوات الاحتلال واصلت عمليات تخريب وتدمير منازل المواطنين، خلال عمليات الاقتحام.

ووفق معطيات سابقة لـ "نادي الأسير"، فإن قوات الاحتلال اعتقلت منذ الـ 7 من أكتوبر 420 سيدة فلسطينية، و740 طفلًا، إلى جانب 108 صحفيين (تبقى منهم 58 معتقلًا)، بينما أصدرت 8872 أمر اعتقال إداري.

ونوهت المعطيات إلى أن عدد إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال قد بلغ 9900 معتقل؛ بينهم 98 مواطنة و3323 أسيرًا إداريًا، و1612 صنفهم الاحتلال بـ "المقاتل غير الشرعي" وهم من قطاع غزة.