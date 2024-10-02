حماس: استهداف مراكز الإيواء لن تفلح في إخضاع شعبنا ومقاومته

أكدت حركة حماس أن ارتكاب جيش الاحتلال فجر اليوم مجازر مروعة في أنحاء متفرقة من قطاع غزة؛ هو استمرارٌ لنهج جيش الاحتلال الإجرامي الذي يستهدف قتل أكبر عدد من أبناء شعبنا، ضمن جريمة الإبادة المتواصلة ضد شعبنا في قطاع غزة منذ قرابة العام.

واشارت الحركة إلى القصف الهمجي العشوائي على منازل للمواطنين في شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، والغارات الهمجية على مدرسة مَسْقَط ومركز الأمل للأيتام، اللَّذَين يؤويان نازحين في مدينة غزة، ما أدى لارتقاء حوالي 80 شهيداً.

وشددت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء على أن المجازر الاسرائيلية المتواصلة، التي تُرتَكَب بتواطؤ ودعم من الإدارة الأمريكية؛ لن تضعف من عزيمة وصمود شعبنا الفلسطيني، أو تُفلِح في إخضاع مقاومته.

وأضافت الحركة في أن جرائم الاحتلال لن تزيد شعبنا إلا إصراراً على المقاومة ومواصلة التصدي لهذا الجيش الفاشي ودحر عدوانه، على طريق تحقيق آمال شعبنا في التحرير وتقرير المصير.

ودعت حركة حماس إلى التحرّك العاجل لحماية المدنيين الفلسطينيين العزل، ولجم آلة الإرهاب الاسرائيلية، ووقف عدوانها الفاشي على شعوب المنطقة، وسعيِها لتوسيع دائرة الدمار.

وأكدت الحركة أن النار التي تسعى حكومة الاحتلال لإشعالها في المنطقة لن تحرق سوى هذا الكيان الغاصب المحتلّ.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، إلى 41 ألفًا و638 شهيدا، بالإضافة لـ 96 ألفًا و460 مصابا بجروح متفاوتة، وفقا لبيان وزارة الصحة الفلسطينية.