مستجدات الإبادة على غزة في يومها الـــ 363

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـــ363 ، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين. فقد انتشلت طواقم الدفاع المدني خمسين شهيدا بعد انسحاب قوات الاحتلال من منطقة جنوب خان يونس بعد اجتياحها لخمسة أيام متواصلة.

وتواصلت عمليات القصف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وخيام النازحين، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، واستشهد طفل في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة أبو خوصة في أرض أبو مهادي غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين في قصف طائرات الاحتلال منزلاً في محيط منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وانتشال 5 شهداء بينهم امرأة وطفلان وأصيب آخرون من عائلة درويش النازحة في منزل لعائلة أبو سمور في قصف طائرات الاحتلال منزلاً في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

واستشهد الأسير المحرر والمعبد إلى غزة عبد العزيز صالحة في قصف الاحتلال خيمة للنازحين داخل مدرسة بجوار العيادة الحكومية في دير البلح وسط القطاع.

كما ارتقى شهيد بالإضافة لعدد من الجرحي بقصف منزل لعائلة النويري في أرض ابو مهادي غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأطلقت الكواد كابتر نيرانها على المواطنين أثناء محاولاتهم انتشال جرحى من قصف لمنزل عائلة النويري غرب مخيم النصيرات

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