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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 90% من الصواريخ التي أطلقتها إيران على (إسرائيل) أصابت أهدافها بدقة

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https://alresalah.ps/p/297150

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إيران قصف طهران صواريخ طوفان الأقصى

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