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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
الصواريخ الإيرانية التي ضربت (إسرائيل)
03 أكتوبر 2024 . الساعة: 08:11 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297151
كلمات مفتاحية
إسرائيل
قصف
طهران
طوفان الأقصى
الصواريخ الإيرانية
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