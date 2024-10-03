طائرات الاحتلال تشن 20 غارة على ضاحية بيروت الجنوبية وارتقاء 6 شهداء

قالت مصادر إعلامية لبنانية، اليوم الخميس، إن طائرات الاحتلال شنّت 20 غارة على ضاحية بيروت الجنوبية خلال الساعات القليلة الماضية، مستهدفة أحياء الحدث والشياح وسان تيريز وتقاطع الكفاءات وحارة حريك وبرج البراجنة .

كما رصدت وزارة الصحة اللبنانية فجر اليوم استشهاد 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الباشورة في قلب بيروت، وبلدة عيتا الشعب هي البلدة الأكثر استهدافا من قبل الطائرات الإسرائيلية.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ ما وصفه بـ"ضربة دقيقة" في بيروت، ثم كشفت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق مختلفة من لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن استشهاد 46 شخصًا وإصابة 85 آخرين.

وفي وقت مبكر من اليوم، أفادت وسائل إعلامية بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية لبيروت، كما استهدفت غارة أخرى مدينة الهرمل في البقاع شرقي لبنان.