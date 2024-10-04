18 شهيداً في قصف الاحتلال مقهى بمخيم طولكرم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الخميس، استشهاد 18شخصاً وإصابة آخرين في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مقهى شعبي في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادرة صحفية، أن طائرات الاحتلال قصفت بصاروخ واحد على الأقل مقهى شعبي في حارة الحمام في مخيم طولكرم، ما أدى إلى استشهاد 18 مواطنا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

من جانبها، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة المحتلة، الإضراب الشامل، في مختلف المحافظات، حدادا على أرواح شهداء المجزرة.

بدورها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، المجزرة تصعيدا خطيرا في عدوان الاحتلال المتواصل على الضفة الغربية ودليلا على وحشيته وإفلاسه في ظل فشله الميداني في كسر عزيمة الشعب الفلسطيني ومقاومته المتصاعدة.

ودعت الحركة، في بيان، جماهير شعبنا للخروج بمسيرات غضب جماهيرية بجميع المحافظات، والعمل على تصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه بكل المناطق.