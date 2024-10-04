باريس.. حملة جمع تواقيع لمنع (إسرائيل) من المشاركة بمسابقات كرة القدم

أطلق النائب الفرنسي توماس بورتس، عن حزب "فرنسا الأبية" اليساري، حملة جمع تواقيع لحمل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على منع "إسرائيل" من المشاركة في جميع مسابقات كرة القدم الدولية.

وأشار بيان صادر عن الحملة أن العالم يشهد إبادة جماعية مستمرة في غزة منذ 11 شهرا.

وأوضح أن هذه الإبادة الجماعية تمت في ظل الاحتلال والحصار المفروض على غزة منذ عقود.

ولفت البيان، إلى أن أكثر من 40 ألف فلسطيني قتلوا في الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأصيب عشرات الآلاف من المدنيين، واضطر 1.9 مليون من سكان غزة إلى مغادرة منازلهم.

وذكر البيان أن الشعب الفلسطيني يتعرض لعنف لا يصدق من حكومة الاحتلال منذ نحو سنة.

وأضاف أن هناك جرائم قتل جماعية ضد الفلسطينيين وهجمات عشوائية ضد الأطفال والصحفيين وعمال الإغاثة الإنسانية والمدنيين.

وشدد البيان، على أن أهالي غزة لا يحصلون على المياه والكهرباء والدواء.

ولفت إلى أن الفيفا سيُقيم الخميس طلب فلسطين بمنع "إسرائيل" من خوض مسابقات كرة القدم الدولية.

وأفاد بأن الاتحادات الأعضاء في الفيفا، والبالغ عددها 221 اتحادا، ملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان، كما جاء في اللائحة الداخلية لهذه المؤسسة.

وذكّر البيان أن 92 لاعبا فلسطينيا لكرة القدم فقدوا حياتهم في المنطقة، ودمرت البنية التحتية المستخدمة للرياضة في غزة بشكل كامل، كما تم التذكير بمنع روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية بعد الحرب الروسية - الأوكرانية.

ودعا البيان، الفيفا إلى تحمل المسؤولية ومنع "إسرائيل" من المشاركة في المسابقات الدولية.