الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الخليل

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، عقب مداهمة المنازل وتفتيشها.

واعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل كُلًّا من، عمار عرار، قصي اخليل، عبدلله أكرم اخليل، أحمد إبراهيم بحر، سامي أحمد بحر، يوسف وجيه عادي، وديع محمد عوض.

وشملت اعتقالات الخليل، الشيخ رائد شاهر الأطرش، عزام السلايمة، جميل الجمل، يزن وزوز، يحيى الخطيب، أمجد عماد عوض، أيمن صيانة، إياد الصليبي، وإسماعيل أنور زعاقيق من بيت أمر.

وداهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل الأسرى السابقين وبيوت الشهداء، وكسرت محتوياتها وخرّبتها، كما كسرت منازل بعض المعتقلين، ثم انسحبت القوات العسكرية باتجاه مخيم العروب شمالًا.

يُذكر أن سلطات الاحتلال في الخليل تفرض إغلاقًا محكمًا على معظم مداخل ومخارج المدينة والقرى المحيطة بها منذ الأول من تشرين الأول الجاري، وذلك عقب عملية يافا التي نفذها كل من محمد مسك وأحمد الهيموني، والتي أسفرت عن استشهاد مسك وإصابة الهيموني بجروح بالغة.