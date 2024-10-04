غارات أمريكية بريطانية على مناطق متفرقة في اليمن

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شنّ الطيران الأمريكي البريطاني ، مساء اليوم ، نحو 14 غارة استهدفت على العاصمة اليمنية صنعاء، ومحافظات الحُدَيْدة، وذَمار والبيضاء.

وقد بدأ العدوان ب3 غارات على محافظة ذمار و3 غارات أخرى على مطار الحُدَيْدة الدولي، و 10 غارات على العاصمة صنعاء والحُدَيْدة.

وبالأمس شن الطيران الأمريكي غارات أخرى على محافظة الحُدَيْدة، غربي اليمن،

وفي وقت سابق، وخلال كلمته، أكّد قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي بأن الاعتداء لن يوقف عمليات اليمن وجهدها في المقاومة.

ويستمر اليمن فيإسناد المقاومة الفلسطينية في لبنان و في قطاع غزّة، عبر تنفيذه عمليات عسكرية تضرب عمق الاحتلال في فلسطين المحتلة، وكذلك تضرب السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ الاحتلال .

بدوره، قال وزير الإعلام في حكومة صنعاء، هاشم شرف الدين إنّ "الهجمات الجوية على العاصمة اليمنية ومحافظتي الحديدة وذمار بعد مسيرات التضامن الشعبية المليونية مع القائد الشهيد السيد حسن نصر الله وشعبي غزة ولبنان هي محاولة يائسة لترهيب الشعب اليمني المساند لهما في مقاومتهما للعدوان والاحتلال الإسرائيلي الأميركي".