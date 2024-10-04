مستجدات حرب الإبادة على غزة لليوم 364

واصلت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 364 من حرب الإبادة مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41788 شهيد و96794 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وكانت حصيلة حرب الإبادة في الساعات الأخيرة على القطاع حسب المعلومات الواردة من الدفاع المدني كالتالي:

⭕️ محافظة الشمال:

إصابات نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين في محيط دوار زايد شمال القطاع .

شهيد وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي من زوارق الاحتلال لمجموعة من الصيادين غرب شواطئ بحر السودانية .

شهيد وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "نبهان" في جباليا البلد .

⭕️ محافظة غزة:

7 شهداء وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "حمدونة" بمحيط مركز تموين الشاطئ غرب مدينة غزة .

⭕️ محافظة الوسطى:

4 شهداء وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "جبر" في منطقة دير البلح .

5 شهداء وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "السماك" في بلوك 7 بمخيم البريج .

⭕️ محافظة خانيونس:

3شهداء وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "أبو جزر" في منطقة معن جنوب شرق خانيونس .

إنتشال جثامين 11 شهيد من منازل تعود لعائلة "الفرا والطويل والبشيتي" الذي قصفه الإحتلال الإسرائيلي قبل يومين في حي المنارة .

⭕️ محافظة رفح: